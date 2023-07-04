Трудоустройство через интернет обошлось в 2,5 млн рублей

53-летняя уфимка обратилась в полицию после кражи с ее банковской карты крупной суммы денег. Сообщается, что злоумышленники использовали приложение для видеосвязи, чтобы совершить мошенничество.

В конце июня этого года женщина выложила свое резюме на известном рекрутинговом портале. Вскоре после этого с ней связались мошенники, которые представились агентами предполагаемых работодателей. В ходе общения аферисты попросили женщину использовать популярное приложение для видеосвязи. Само интервью прошло виртуально, и женщину приняли на вымышленную должность в фиктивной компании, и незамедлительно приступили к онлайн-обучению.

Представившись «настоящими» работодателями, они убедили женщину включить демонстрацию экрана, и таким образом, мошенники получили доступ к ее личным данным, паролям и входящим сообщениям, о чем она и не подозревала. Сначала они сумели списать 10 тысяч рублей с ее карты, используя стороннюю ссылку, убедив потерпевшую, что это произошло случайно, и деньги будут возвращены.

Для продолжения «обучения» женщине требовалось открыть дебетовые и кредитные карты в других финансовых учреждениях. Женщина открывала приложения банков, вводила пароли и коды, полученные по смс. Мошенники утверждали, что им недоступна демонстрация ее действий, и моментально переводили все ее средства на свои счета.

После женщина созвонилась с реальным банком, в котором оформляла кредит, и узнала, что все ее деньги были переведены на сторонние счета. Об этом она написала преступникам, но те успокоили ее, обещав разобраться в ситуации.

Чуть позже она снова связалась с мошенниками для продолжения псевдообучения. При этом женщина отказалась включать демонстрацию экрана, что помешало преступнику получить деньги еще. В результате мошенник обвинил женщину в медлительности и сообщил о переносе обучения на следующий день. Именно в этот момент пострадавшая догадалась, что ее обманули.

Используя демонстрацию экрана, мошенник смог получить доступ к логинам и паролям, и перевел на свои счета более 2,5 миллионов рублей с кредитных карт, накопительного счета и личных сбережений уфимки.