Жители Башкирии получат разъяснения по квитанциям за коммуналку

По итогам заседания правительства стало известно, что для жителей республики проведут информационно-разъяснительную работу относительно изменений в начислении оплаты за коммунальные ресурсы. Госжилстройнадзор и Министерство ЖКХ намерены проинформировать собственников квартир о текущей ситуации.

Согласно последним данным, только за первую половину года жители Башкирии направили более 9 тысяч обращений, из которых 605 были связаны с вопросами, касающимися оплаты коммунальных услуг.