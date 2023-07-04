В Башкирии семьям погибших участников СВО доступна новая мера поддержки

Правительство республики санкционировало очередную меру поддержки семей погибших участников специальной военной операции: отдых и лечение в санаториях региона.

Ранее власти уже принимали решение о предоставлении военнослужащим права на бесплатное санаторно-курортное лечение. В 2023 году на эти цели было выделено 100 млн рублей. Теперь данную меру поддержки решено распространить и на членов семей погибших участников СВО.

Как пояснили в правительстве, в случае гибели воина, право на однократное получение санаторно-курортной услуги будет предоставляться одному из супругов, состоящих в зарегистрированном браке, либо одному из родителей.

Стоимость путевки будет покрываться средствами из бюджета и составит 60 200 рублей при 14-дневном санаторно-курортном лечении. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, родственник погибшего должен самостоятельно обратиться в организацию, прошедшую конкурсный отбор, и забронировать путевку.