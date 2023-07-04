В Уфе 19-летний парень был пойман на преступлении

Около 23:00 в службу поступил сигнал тревоги из охраняемого магазина по проспекту Октября. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители. Сотрудники заметили разбитое стекло и движение внутри закрытого магазина.

Оказалось, в помещении находился ранее судимый 19-летний житель Иглинского района. Он попытался убежать через входную дверь, но был задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.