В Уфе 19-летний парень был пойман на преступлении

2 июля в Уфе сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего парня. Молодого человека поймали на месте преступления.

Фото №1 - В Уфе 19-летний парень был пойман на преступлении

Около 23:00 в службу поступил сигнал тревоги из охраняемого магазина по проспекту Октября. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители. Сотрудники заметили разбитое стекло и движение внутри закрытого магазина.

Оказалось, в помещении находился ранее судимый 19-летний житель Иглинского района. Он попытался убежать через входную дверь, но был задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия РБ. 

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