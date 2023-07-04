В Башкирии избитому мужчине потребовалась операция

В больницу Учалов обратился 42-летний житель села Ургуново. Мужчина пожаловался на сильные боли в животе и плохое самочувствие.
Врачи сразу поняли, что мужчина был избит, и обратились в правоохранительные органы. Пациенту становилось хуже – ему потребовалась операция.
Полиция задержала подозреваемого в избиении мужчины. Им оказался 40-летний товарищ пострадавшего, с которым они проводили время за распитием спиртных напитков. Выяснилось, что мужчина подумал, что гость украл его телефон. При этом он просто сам забыл, куда положил гаджет.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.