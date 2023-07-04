В Башкирии избитому мужчине потребовалась операция

Врачи сразу поняли, что мужчина был избит, и обратились в правоохранительные органы. Пациенту становилось хуже – ему потребовалась операция.

Полиция задержала подозреваемого в избиении мужчины. Им оказался 40-летний товарищ пострадавшего, с которым они проводили время за распитием спиртных напитков. Выяснилось, что мужчина подумал, что гость украл его телефон. При этом он просто сам забыл, куда положил гаджет.