В Башкирии регоператора обязали выплатить штраф

Прокуратура ЗАТО Межгорье сообщает о том, что ООО «Дюртюлимелиоводстрой» оштрафовано за нарушение природоохранного законодательства.

Сообщается, что предприятие не соблюдало график вывоза отходов производства и потребления с территории контейнерных площадок, которые имеются в городе. В результате этого мусорные баки оставались переполненными в течение почти недели.

Прокуратура оштрафовала организацию по части 2 статьи 8.2 КоАП РФ, которая относится к повторному нарушению требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Сумма штрафа составила 250 тысяч рублей, а руководителю предприятия внесено представление.