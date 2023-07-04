Радий Хабиров встретился с участниками Республиканского лагеря волонтёров

Разговор с Главой Башкортостана у ночного костра. Радий Хабиров пообщался с волонтёрами. Руководитель региона приехал в парк «Патриот», чтобы ознакомиться с ходом строительства объектов на территории. В начале лета там запустили два новых модульных корпуса. Также открыли сцену и амфитеатр.
Радий Хабиров поблагодарил ребят за неравнодушие и отметил, что именно сейчас так важна их поддержка и помощь участникам СВО и членам их семей. Также отдельно руководитель Башкортостана выразил благодарность «серебряным» волонтёрам и сравнил их работу с государственной.
Как в детском лагере, только вместо вожатого в эту ночь – глава республики. К слову, организация безопасного места для посиделок под луной была идеей Радия Хабирова. Вместе с волонтёрами руководитель Башкортостана говорил о важном. Начали не с материального, но без него не обойтись, когда речь заходит об условиях. Например, для того, чтобы так же собраться и в следующем году.
Участники лагеря волонтёров собрались в Чишминском районе со всей республики. Несколько сотен добровольцев, которым было приятно услышать, что их ценят.
Самых преданных волонтёрству добровольцев глава республики наградил Почётными знаками «Щедрость Сердца». Это те, кто отличился или много лет безвозмездно помогал обществу.
Делают их не только юные активисты – для добровольчества нет возрастных ограничений. В Башкортостане сейчас около 1000 «серебряных» волонтёров. Этот список в будущем планирует пополнить ещё один человек.
Добровольцы разных возрастов действуют в разных сферах: во время пандемии ребята доставляли продукты пожилым и инвалидам, для СВО взрослые активисты вязали тёплые вещи и маскировочные сети. Волонтеры или добровольцы, не столь важно, как их называть, у обоих в корне – воля. Воля помогать и делать хорошее даже из самого плохого.