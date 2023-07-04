Радий Хабиров встретился с участниками Республиканского лагеря волонтёров

Разговор с Главой Башкортостана у ночного костра. Радий Хабиров пообщался с волонтёрами. Руководитель региона приехал в парк «Патриот», чтобы ознакомиться с ходом строительства объектов на территории. В начале лета там запустили два новых модульных корпуса. Также открыли сцену и амфитеатр.

Радий Хабиров поблагодарил ребят за неравнодушие и отметил, что именно сейчас так важна их поддержка и помощь участникам СВО и членам их семей. Также отдельно руководитель Башкортостана выразил благодарность «серебряным» волонтёрам и сравнил их работу с государственной.

Как в детском лагере, только вместо вожатого в эту ночь – глава республики. К слову, организация безопасного места для посиделок под луной была идеей Радия Хабирова. Вместе с волонтёрами руководитель Башкортостана говорил о важном. Начали не с материального, но без него не обойтись, когда речь заходит об условиях. Например, для того, чтобы так же собраться и в следующем году.

Такие встречи с волонтёрами будут проходить здесь ежегодно. Уже сейчас мы можем разместить в парке «Патриот» 450 человек. А в перспективе есть идея собрать на этой площадке более 2 тысяч волонтёров. Будем думать, где поставить палаточный городок. В парке «Патриот» вы сможете получать определённые навыки и знания. В следующий раз сможем обучить вас приёмам оказания первой медицинской помощи. Будет и сильное спортивное ядро, большой ФОК. В целом планируем ещё несколько этапов строительства. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Участники лагеря волонтёров собрались в Чишминском районе со всей республики. Несколько сотен добровольцев, которым было приятно услышать, что их ценят.

Самых преданных волонтёрству добровольцев глава республики наградил Почётными знаками «Щедрость Сердца». Это те, кто отличился или много лет безвозмездно помогал обществу.

Делают их не только юные активисты – для добровольчества нет возрастных ограничений. В Башкортостане сейчас около 1000 «серебряных» волонтёров. Этот список в будущем планирует пополнить ещё один человек.

Сегодня здесь есть и «серебряные» волонтёры. Они помогали выполнять нам очень ответственную работу во время недавнего X Форума регионов России и Беларуси. Вообще то, чем вы все занимаетесь, это не шутки и не детские игры. Это самая настоящая серьёзная государственная работа. Но делается она не за деньги, а волею души. Спасибо вам большое! Радий Хабиров, Глава Башкортостана