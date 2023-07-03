Предпринимателей из Уфы приглашают на бесплатное обучение

Занятия по бесплатной образовательной программе «Азбука предпринимателя» пройдут с 4 по 8 июля в Уфе Республики Башкортостан в ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». На обучение может записаться тот, кто уже начал свое дело или только задумывается о собственном бизнесе, сообщили в администрации городского округа.
Слушатели вместе с экспертами пройдут путь от формирования идеи до подготовки бизнес-плана и узнают, как зарегистрировать бизнес и где найти стартовый капитал. Участникам расскажут о том, как планировать финансовые расходы, рассчитывать себестоимость и эффективность деятельности.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Количество мест ограничено.
Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.