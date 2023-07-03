Предпринимателей из Уфы приглашают на бесплатное обучение

Занятия по бесплатной образовательной программе «Азбука предпринимателя» пройдут с 4 по 8 июля в Уфе Республики Башкортостан в ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». На обучение может записаться тот, кто уже начал свое дело или только задумывается о собственном бизнесе, сообщили в администрации городского округа.