Десант башкирских СМИ вернулся из Донбасса

За это время делегация увиделась с бойцами башкирских батальонов и других воинских частей, ознакомилась с оружием и техникой, условиями жизни и бытом военнослужащих, а также журналисты пообщались с местными жителями. К этой поездке представители СМИ готовились тщательно. Собрав около 700 тысяч рублей, они закупили три дрона, смартфоны к ним, тепловизоры и повезли на передовую.