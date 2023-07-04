Десант башкирских СМИ вернулся из Донбасса

Командировку на передовую организовал Союз журналистов Башкортостана. На Донбассе корреспонденты шести республиканских СМИ были на протяжении десяти дней.

За это время делегация увиделась с бойцами башкирских батальонов и других воинских частей, ознакомилась с оружием и техникой, условиями жизни и бытом военнослужащих, а также журналисты пообщались с местными жителями. К этой поездке представители СМИ готовились тщательно. Собрав около 700 тысяч рублей, они закупили три дрона, смартфоны к ним, тепловизоры и повезли на передовую.

Журналисты вели репортажи с мест и собирали материалы для будущих публикаций. Собранные на территории спецоперации сведения станут главным оружием против фейков, которые распространяет враг, считают представители СМИ.

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