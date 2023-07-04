В 2022 году жители Башкирии потеряли 1,6 млрд рублей из-за киберпреступлений

В Башкирии в 2022 году было зафиксировано свыше 13 тысяч преступлений, связанных с использованием информационных технологий. Общая сумма ущерба превысила 1,616 миллиарда рублей.

Согласно информации, представленной главой минцифры РБ Геннадием Разумикиным, за период с января по февраль этого года было зарегистрировано около 2,5 тысячи киберпреступлений, причинивших ущерб в размере 595,8 миллиона рублей.

Министр пояснил, что наиболее распространенными схемами являются мошеннические телефонные звонки, исходящие от лица сотрудников банков, кредитных организаций, службы портала Госуслуг, правоохранительных органов, инвестиционных компаний и брокерских фирм. Мошенники также осуществляют запрос конфиденциальных банковских данных при совершении покупок или продаж на сайтах объявлений, маркетплейсов и, в некоторых случаях, путем использования поддельных веб-сайтов.