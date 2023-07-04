В Башкирии прошел республиканский туристический слет для работников здравоохранения

В течение нескольких дней его участники соревновались в беге, прыжках, шашках и не только. Всего организаторы выбрали восемь дисциплин.

Отдельным испытанием стало прохождение полосы препятствий. Всего на турслете собралось 32 команды – это около 400 медиков. Но кроме соревнований участники мероприятия успели и отдохнуть, и пообщаться друг с другом. Так прошли конкурсы на оформление стоянок, лучшее блюдо, «Удиви меня», конкурс песни.