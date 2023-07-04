В Башкирии мотоциклист без прав сбил пешехода

3 июля в Учалах зафиксировали аварию с участием мотоциклиста и пешехода. Подробности инцидента сообщили в ГИБДД региона.

На улице Муртазина 27-летний парень на мотоцикле совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей потребовалась помощь врачей. Выяснилось, что у водителя не было прав на управление мотоциклом. Также транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. По факту случившегося проводится проверка.