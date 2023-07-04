Мэр Уфы и главы районов отправились в зону СВО

Очередной гуманитарный конвой из Уфы направился в зону специальной военной операции. В составе делегации: мэр Уфы Ратмира Мавлиева и несколько глав районов башкирской столицы. Они уже прибыли в Пятигорск.
Ратмир Мавлиев провел встречу со своим с коллегой – главой города Дмитрием Ворошиловым. В ходе встречи стороны обменялись опытом в вопросах благоустройства общественных территорий.
Бойцы получили специальную военную технику, квадрокоптеры, автозапчасти, системы видеонаблюдения, резиновые лодки, маскировочные сети, предметы личной гигиены, продукты питания, медикаменты и перевязочные материалы.
Фото: социальные сети.