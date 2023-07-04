Чем запомнился форум Россия – Беларусь в Уфе

Лето на улице Дружбы. В многочисленных российских городах и селах существует много улиц с названием, олицетворяющим одно из важных ценностей в жизни человека. Дружба – это общность интересов и духовная близость, взаимопонимание между людьми, а еще сотрудничество во имя развития стран и регионов, ради улучшения качества жизни. Улица Дружбы, которая выросла в центре столицы Башкортостана во время X юбилейного форума регионов России и Беларуси, также вобрала в себя все лучшие составляющие этого понятия и стала своеобразным символом международного события.

Несмотря на то, что официально форум проходил с 26 по 28 июня, началось мероприятие намного раньше: уже 24 июня в Уфе стартовал Форум молодёжи России и Беларуси, объединивший около 500 участников из разных регионов двух стран. Это студенты, молодые учёные, члены различных общественных организаций. Перед гостями с приветственным словом выступил Глава республики.

В рамках форума прошёл международный молодежный телемост Уфа-Брест-Минск, стратегические сессии по вопросам перспектив российско-белорусского молодежного взаимодействия, а также мастер-класс по развитию творческого потенциала.

Программа форума регионов двух стран ежегодно дополняется новыми страницами. В этом году в рамках форума впервые состоялся Международный фестиваль школьного спорта «Россия-Беларусь», в котором приняли участие более 300 ребят из разных регионов двух стран.

Участников международного спортивного фестиваля приветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров, который назвал встречу юных спортсменов продолжением дружбы.

В церемонии открытия фестиваля участие принимали и почётные гости. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и легенда советского баскетбола Иван Едешко высоко оценили организацию фестиваля в Уфе.

Важной составляющей форума стала как обычно деловая программа. Выставка достижений народного хозяйства двух стран была развернута в уютном павильоне перед Конгресс-холлом «Торатау» и по улице Заки Валиди. На несколько дней Уфа стала центром демонстрации новинок сельскохозяйственной техники, промышленного оборудования, общественного транспорта, товаров легкой промышленности и многого другого, что может быть интересно для современных потребителей.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова. На экспозиции достижений народного хозяйства гости осмотрели выставку из более чем 100 единиц техники.

Параллельно с работой выставки шла работа и по установлению конкретных соглашений о сотрудничестве. Так, после подписания меморандума о модернизации уфимского трамвая, который появится на улицах Уфы в год 450-летия, представители белорусского завода «Белкоммунмаш» и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана на месте обсудили пути реализации данного документа.

Продукция, производимая в промышленных предприятиях Беларуси и Башкортостана, была представлена и в крытом павильоне. На стенде Беларуси, презентующем туристическую привлекательность республики и заповедные территории, был представлен национальный парк «Беловежская пуща», который сейчас тесно сотрудничает с нашей республикой в вопросе восстановления популяции зубров. Здесь же разместились экспозиции еще двух регионов – Республики Коми и Карачаево-Черкесской республики.

Набережная реки Белой во время форума стала подиумом для модного показа лучших дизайнеров России и Беларуси. Была представлена модная и деловая одежду как для женщин, так и для мужчин. Среди участников белорусская компания COMINTERN, коллекции уникальных аксессуаров «Айым», «Башкирские художественные промыслы «Агидель», ателье «Салават» и другие бренды нашей республики. С особенностями своего творчества продолжали знакомить и мастера-умельцы на импровизированной улице Дружбы. Здесь звучали песни, происходило живое общение.

За время работы форума было подписано более 100 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Так, в присутствии Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой был утвержден план мероприятий по взаимодействию между Правительством Башкортостана и Витебским областным исполкомом, а также между нашей республикой и гродненским облисполкомом. Еще одно соглашение о намерениях наш регион подписал с компанией «Амкодор». А с Минским горисполкомом Правительство Башкортостана заключило меморандум о намерениях по обмену опытом в сфере оказания государственных и муниципальных услуг.

Завод «Гомсельмаш» будет поставлять в республику около 100 комбайнов по заниженной цене. Соответствующее соглашение заключено между предприятием и Минсельхозом республики.

Соглашения о сотрудничестве были подписаны и во время встречи Председателя Совета Федерации России Валентина Матвиенко и Председателя Совета Национального Собрания Белоруссии Натальи Кочановой с руководителями регионов двух государств. В обсуждении принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Высокие гости поблагодарили организаторов Форума за большую подготовительную работу.

Соглашения о сотрудничестве были подписаны и по итогам работы секций форума, в том числе и на законодательном уровне.

В дни работы форума в Уфе состоялось официальное открытие Уфимского хосписа. Прибыл «Поезд памяти», следовавший из Бреста по местам боевой славы и с участниками проекта, посвященного истории Великой Отечественной войны встретились представители власти Башкортостана, России и Беларуси. X Форум войдет в историю не только официальными встречами, но и яркими культурными событиями международного уровня. В течение трех дней сцену уфимского амфитеатра украшали выступления участников международного фестиваля «Сердце Евразии» – ярких талантов, появление которых на сцене всегда вызывает радостные эмоции.

Изюминкой нынешнего фестиваля тал новый рекорд, который установили участники самого массового хоровода круг в круге в национальных костюмах. Число участников составило почти 3 тысячи человек.

В установлении рекорда приняли участие и белорусские гости из Витебска, Могилева, Минска и Гомеля – регионов, дружеские отношения с которыми вышли на новый этап развития.

Все три дня посмотреть фестивальные концерты смогли и зрители телеканала БСТ, который демонстрировал выступления артистов в прямом эфире. Техническим обеспечением фестиваля выступила компания IMLIGHT SHOW PRODUСTION из Кирова, которой пришлось принять ряд необычных решений для лучшей демонстрации мирового рекорда.

Башкирский государственный художественный музей имени Михаила Нестерова приурочил к юбилейному форуму сразу две выставки. Первая из них знакомит любителей изобразительного искусства с творчеством российских и белорусских художников второй половины 20 века, а экспозиция «Башкортостан глазами друзей» представила вниманию уфимцев и гостей результаты международного арт-пленэра с участием современных башкирских и белорусских художников в живописнейших уголках Башкортостана.

Работы известных художников Беларуси и России были привезены из фондов музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и музея-заповедника «Царицыно». Как отметили москвичи, форум является одной из удобных площадок и для диалога культур.

В международном арт-проекте «Башкортостан глазами друзей» прияли участие 18 художников из Башкортостана и Беларуси. Как отметили гости и башкирские мастера, результатом арт-пленэра стали не только новые работы, но и яркие впечатления от общения с новыми друзьями. Куратор пленэра Эльвира Попова выступила моделью для заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Виктора Барабанцева.

Сотрудники филиала Литературного музея республики – Дома-музея Мажита Гафури организовали к форуму выставку книг башкирских писателей с белорусской тематикой. Участие башкирских писателей в Пленуме Союза писателей СССР, состоявшемся в 1936 году в Минске, стихи и рассказы об участии башкирских воинов в освобождении Белоруссии от фашизма – это лишь часть исторических фактов, которые удалось установить устроителям данной выставки. Открытие экспозиции состоялось с участием представителей башкирской диаспоры в Беларуси, в планах которых осуществление совместных с исторической родиной культурных проектов. На заключительном пленарном заседании форума участников мероприятия приветствовали Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Президент Беларуси назвал форум диалоговой площадкой, на которой принимаются нужные народам двух стран решения. Отдельно Александр Лукашенко отметил взаимоотношение республики с Башкортостаном.

С Уфой у нас давние, очень конструктивные контакты на уровне предприятий, организаций, общественных объединений, деятелей науки, искусства и культуры, образования. История взаимоотношений насчитывает не одно десятилетие. Точнее сказать, она и не прерывалась со времен Советского Союза. Мы хорошо дополняем друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции, решая общую сегодня для нас задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Александр Лукашенко Президент Республики Беларусь

Как отметил Радий Хабиров, отношения двух регионов завязаны не только на экономической составляющей.

Всего в Уфу, как мне сообщили, приехали порядка тысячи российских и белорусских делегатов, которые участвовали как в официальной программе форума, так и в приуроченных к нему выставке хозяйственных достижений регионов, совместном заседании торгово-промышленных палат двух стран и встрече молодых парламентариев. Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживлённые дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнёрства и строительства Союзного государства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Позади целое десятилетие уникального опыта налаживания деловых контактов, укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами. Достойный вклад в развитие двусторонних отношений вносит и наша республика, которая находится теперь в списке регионов, успевших принять высокий форум. Завершая встречу, Глава республики Радий Хабиров предложил провести в Башкортостане юбилейный XX форум. Предложение тут же было одобрено гостями, которые дали высокую оценку уровню организации форума в Уфе.

Даже если есть такие вредные люди, которые захотят к чему-то придраться, ну вот не к чему. Спасибо, Радий Фаритович. Теперь вы прошли тренировку и готовы принять международное мероприятие любого уровня. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России