Более 95% взрослого населения Башкирии пользуется госуслугами онлайн

В 2022 году количество жителей Башкирии, которые зарегистрировались на портале «Госуслуги», достигло 2,9 млн человек, что является приростом в 1 млн пользователей за год. Таким образом, более 95% населения республики воспользовались получением государственных услуг через интернет по итогам 2022 года. Этот существенный рост привел к повышению позиции Башкирии в федеральном рейтинге цифровой трансформации: с 39-го на 6-е место за один год. Об этом сообщил руководитель минцифры РБ Геннадий.

Важным фактором в достижении этих результатов является расширение сетей связи в отдаленных и малонаселенных районах. Так как коммерческим организациям невыгодно заниматься такими проектами, государство взяло на себя ответственность по обеспечению интернетом населения.

Так, в 2022 году были установлены станции мобильной связи в 125 поселках Башкирии, население которых составляет от 100 до 500 человек. В этом году интернет и мобильная связь будет обеспечена для жителей 117 поселков. Эти работы осуществляются в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».