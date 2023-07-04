В Башкирии подумают над введением штрафов за плевки в общественных местах

В Государственном собрании - Курултае задумались о введении штрафов за плевки на улице. Об изучении таких штрафов и опыта заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
В настоящее время штрафы за плевки введены в Ярославской области, где за плевки в общественном месте нарушителю грозит штраф 1 500 рублей. За повторное нарушение штраф вырастит до 3 000 рублей.
«Плевки на улицах – это в первую очередь вопрос эстетики, культуры и уважения к окружающим. Культурные люди не позволяют себе такого, а бескультурного человека стоит побудить задуматься над своим поведением», – заявил Константин Толкачев.