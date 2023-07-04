В Уфе по улице Шафиева до конца сентября отремонтируют участок дороги

В башкирской столице приступили к ремонту 500-метрового участка по улице Шафиева. Ремонт дорожного покрытия осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По информации городской администрации, подрядчики начинают укладку верхнего слоя асфальта 4 и 5 июля. В период работы по укладке покрытия временно будут ограничивать движение транспорта.

Все работы по ремонту дороги завершатся до 2 октября текущего года. На указанном участке уложат 4 400 квадратных метров нового покрытия. Кроме того, планируется заменить бортовые камни, обустроить технические полосы, отремонтировать тротуар и пешеходное ограждение. После завершения всех работ на участке нанесут дорожную разметку.