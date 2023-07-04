В Башкирии в 125 селах провели высокоскоростной интернет и мобильную связь

По словам руководителя республики, связь и интернет провели в 125 населенных пунктах 37 районов региона. До конца 2023 года планируется оснастить связью еще 117 сел и деревень. Проект рассчитан до 2030 года. Работа проводится за счет федерального и регионального бюджета.