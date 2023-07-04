Блогер из Башкирии рассказал, как бойцы батальона имени Шаймуратова обучают добровольцев

Бойцы батальона имени генерала Минигали Шаймуратова проводят обучение для добровольцев всей страны. Об этом  в своем телеграм-канале рассказал журналист и блогер Ильяс Батыргариев. 

Фото №1 - Блогер из Башкирии рассказал, как бойцы батальона имени Шаймуратова обучают добровольцев

По словам блогера, даже после тяжелых ранений военнослужащие возвращаются на передовую и обучают других добровольцев, которые прибыли исполнять воинский долг и защищать Родину. Одними из желанных гостей для мужчин в местах обучения становятся священнослужители, которые в трудное время поддерживают и наставляют их.

Военнослужащие поделились своими мыслями и рассказали о своих семьях и друзьях, которые ждут их дома. Добровольцев в учебном центре тренируют и обучают опытные бойцы, которые дают новичкам основную базу: умение пользоваться стрелковым вооружением, тяжелой техникой и индивидуальными средствами защиты. 

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