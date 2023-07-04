Блогер из Башкирии рассказал, как бойцы батальона имени Шаймуратова обучают добровольцев

Бойцы батальона имени генерала Минигали Шаймуратова проводят обучение для добровольцев всей страны. Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист и блогер Ильяс Батыргариев.

По словам блогера, даже после тяжелых ранений военнослужащие возвращаются на передовую и обучают других добровольцев, которые прибыли исполнять воинский долг и защищать Родину. Одними из желанных гостей для мужчин в местах обучения становятся священнослужители, которые в трудное время поддерживают и наставляют их.