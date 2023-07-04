Радий Хабиров провёл заседание Попечительского совета регионального отделения РГО

Региональное отделение РГО получило большую серебряную медаль Русского географического общества. Это одна из высших наград, которой обладают всего три субъекта страны. Сегодня в Уфе прошло заседание общества с участием председателя Попечительского совета регионального отделения Радия Хабирова.

На совещании подвели итоги работы и наметили дальнейший курс работы. Географическое общество объединяет ученых, путешественников и активистов. Работа РГО направлена не только на открытие новых природных достопримечательностей, но и на их сохранение.

Башкортостанское отделение стабильно входит в десятку лучших. В прошлом году оно было удостоено Большой серебряной медали Русского географического общества. Мы – второй регион в стране, получивший столь высокую награду за всю историю РГО

В Башкортостане 69 местных отделений. Сегодня среди них назвали победителей конкурса грантовых проектов. Руководители обществ получили денежные сертификаты. Один из туристических проектов регионального РГО – Аскынская ледяная пещера, которая стала доступна жителям благодаря появившейся там инфраструктуре. Главное посещать ее могут люди с ограниченными возможностями здоровья. Следующий этап – сделать возможным экскурсии к ней инвалидов-колясочников. Для этого необходима специальная лестница.