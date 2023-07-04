В Правительстве Башкирии обсудили вопросы поддержки участников СВО и членов их семей

На территории республики работают 40 социальных координаторов. Кроме того, мы подбираем дополнительных помощников, соратников, чтобы максимально охватить все семьи и всех участников СВО и помочь им в решении всех их вопросов.

Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр финансов РБ, председатель комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей