В Правительстве Башкирии обсудили вопросы поддержки участников СВО и членов их семей

За месяц в Башкортостане помощь получили 600 участников СВО, а также членов их семей. Результаты работы созданных филиалов фонда поддержки «Защитники Отечества» обсудили на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-министра -министра финансов республики, председателя Межведомственной комиссии Лиры Игтисамовой.
Центры работают в формате единого окна. С момента открытия данная деятельность усовершенствована, подписан ряд соглашений. Так, например, совместно с Минздравом Башкортостана определена якорная медорганизация, разработан алгоритм по оказанию медицинской, психолого-психиатрической, паллиативной и реабилитационной помощи участникам СВО и членам их семей. Также в планах заключение партнёрских соглашений, создание рабочих групп по взаимодействию администраций муниципалитетов с региональным отделением Государственного фонда.