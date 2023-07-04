Футболисты «Уфы» прошли углубленный медосмотр перед стартом сезона

Футбольный клуб «Уфа» завершил первые сборы в Челябинской области и прошёл углублённый медосмотр перед стартом сезона. Впереди у команды ещё две недели подготовки, но уже в столице Башкортостана. Сейчас подопечные Сергея Гуренко базируются на спорткомплексе «Биатлон», а тренируются на стадионе «Нефтяник».

Традиционный медосмотр в этом году футболисты прошли уже после первого сбора. Многих из тех, кто изначально приехал в Ашу, сейчас уже нет. Команда сильно обновилась, однако в этот раз курс взять не на омоложение. Подписаны контракты с тремя опытными футболистами – полузащитником Александром Перченком, нападающим Иваном Хлебородовым и защитником Денисом Кутиным. Свой второй сезон в «Уфе» проведёт Лев Ушахин. Защитник пропустил часть сборов из-за травмы и продолжает залечивать повреждение.

Приехал как будто в новую команду, все хорошо общаемся, нормальные пацаны, нормально, что кто-то уходит, кто-то приходит. Сейчас обойму набрали. Лев Ушахин, защитник ФК «Уфа»

Насыщенное лето получилось у полузащитника Артёма Погосова. Как только «Уфа» вылетела, его связывали с махачкалинским «Динамо», но полузащитник остался в столице Башкирии. В начале июня у Погосова состоялась свадьба, дальше он отработал сборы, а потом уехал в Астрахань на защиту магистерской диссертации. Тема – «Альтернативные источники энергии».

Свадьба прошла хорошо, после сезона сразу поехал в Москву, радостный день. Сейчас так сложилось, что на сборах мне пришлось поехать сдать магистерскую диссертацию, Сдал на отлично. Артём Погосов, полузащитник ФК «Уфа»

Одним из тех, кто уже подписал контракт с «Уфой», стал 17-летний левый защитник Виталий Трофимов. Он воспитанник Мордовии и получил приглашение на просмотр в команду от генерального директора «Уфы» Александра Егорова. Трофимов – самый молодой игрок «Уфы», но к переходу во взрослый футбол он готов.

С более взрослыми ребятами все отлично, как и с молодыми, всегда подсказ идёт, буду стараться составлять конкуренцию, набираться опыта, больше проводить времени с коллективом. Виталий Трофимов, защитник ФК «Уфа»