В Уфе стартовал шахматный турнир – XI мемориал Рената Гумерова

В Уфе стартовал всероссийский турнир по шахматам – XI мемориал Рената Гумерова. Соревнования проходят в память о выдающимся тренере, который развивал этот вид спорта в республике и помогал воспитывать чемпионов. Этот турнир уже давно стал визитной карточкой, теперь в нем участвуют спортсмены со всей страны.
Каждый ход выверен и продуман. В классических шахматах бывает такое, что спортсмены не двигают фигуры до 20 минут, а партия может длится до пяти часов. В этом году участниками всероссийского турнира по шахматам XI мемориала Гумерова стали 425 спортсменов. Самый юный среди них – Марсель Гатин из Нагаево, а самый старший Якс Норкин – из Уфы. Ему 77 лет. Здесь же выступает и серебряный призер первенства мира Риана Кинзябулатова. А вот международный гроссмейстер Денис Хисматуллин в этой дисциплине выступает в качестве наблюдателя. Зато в первом виде программы – в блице представителю республики не было равных.
За время своего существования мемориал Гумерова по шахматам стал визитной карточкой республики. С каждым годом в нем принимают участие все больше спортсменов. Сначала это были только представители Башкортостана. Сейчас конкуренцию хозяевам составили гости из Нижегородской области, Татарстана, Челябинской и Московской областей, Оренбурга, Томска и Самары.
Турнир продлится восемь дней. Бороться за победу участники будут в разных дисциплинах: блиц, классические шахматы и командное соревнование.
У республики богатые традиции в этом виде спорта. Есть свои чемпионы. Республике доверяют крупные соревнования по шахматам. Два года назад в Уфе прошел Суперфинал чемпионата России, а уже в августе в столице Башкортостана пройдет этап кубка страны среди женщин.