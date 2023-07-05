Врачи Башкирии успешно извлекли из грудной клетки ребенка крупный осколок стекла

В Башкирии медики удалили стеклянный осколок длиной 21 сантиметр из грудной клетки 11-летней девочки после несчастного случая, произошедшего 24 июня. Дети играли во дворе частного дома, где ребенок неудачно упал на полотно стекла. Фельдшеры бригад скорой помощи оказали первую помощь, обезболивание и доставили девочку в медицинскую часть № 142 Федерального медико-биологического агентства России в Межгорье.

После изучения рентгеновского снимка было принято решение о приглашении детского хирурга из Белорецкой больницы, который после осмотра пациента согласился провести операцию.

Операция длилась около двух часов, осколок стекла успешно удален из грудной клетки девочки.

По словам медиков, осколок стекла задел нижнюю часть легкого, прошел через диафрагму и застрял всего в 3 миллиметрах от печени. При этом крупные кровеносные сосуды остались целыми.