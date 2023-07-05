Среди жителей Башкирии разыграют 30 автомобилей

На портале правовой информации сообщается, что в этом году будет разыграно целых 30 автомобилей, которые будут вручены самым достойным аграриям, чьи успехи в уборке урожая 2023 года оказались самыми высокими.

Мероприятие ориентировано на участников, занятых в различных сферах сельского хозяйства: операторов зерноуборочных и свеклоуборочных комбайнов, самоходных косилок, водителей грузовых автомобилей и механизаторов, работающих на вспашке зяби.

Организаторы конкурса подготовили несколько номинаций, в которых будут определены победители: «Лучший комбайнер» (18 мест), «Лучший оператор самоходной косилки» (3 места), «Лучший водитель грузового автомобиля» (2 места), «Лучший оператор свеклоуборочного комбайна» (3 места) и «Лучший механизатор по обработке зяби» (4 места). Каждый победитель будет награжден автомобилем российского производства.