Башкирии нужны порядка 5 тысяч программистов

В Башкирии нуждается в высококвалифицированных IT-специалистах с образованием высшего уровня. В период с 2023 по 2025 годы эта потребность оценивается в 4,7 тысячи человек или 7,4% от общего объема кадровых потребностей, который составляет 63 тысячи человек.