Гонщики международного ралли «Шелковый путь» едут в Уфу

Впереди ралли «Шелковый путь»: счет идет на дни. Уже 7 июля гонщики соберутся на площади имени Салавата Юлаева в Уфе, готовые к новым испытаниям.
В этом году маршрут ралли проложен через Казань, Уфу и Москву, включая девять захватывающих этапов, которые пройдут в течение нескольких гоночных дней. Башкирия гордится тем, что на ее территории проведут три этапа скоростных испытаний в период с 7 по 10 июля. Гонщики смогут показать свое мастерство на участках в Абзелиловском, Белорецком, Учалинском, Баймакском, Хайбуллинском, Зилаирском и Зианчуринском районах.
В Уфе торжественная часть мероприятия начнется в 19:00. Зрителей ожидают захватывающие танцевальные номера и выступления мотофристайлеров, а также возможность сфотографироваться с участниками ралли и многое другое.
Арка торжественного проезда будет установлена в районе автомобильной парковки напротив дома № 1 на улице Заки Валиди. Первый участник прибудет примерно в 20:00 по Уфе.