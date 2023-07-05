Гонщики международного ралли «Шелковый путь» едут в Уфу

В этом году маршрут ралли проложен через Казань, Уфу и Москву, включая девять захватывающих этапов, которые пройдут в течение нескольких гоночных дней. Башкирия гордится тем, что на ее территории проведут три этапа скоростных испытаний в период с 7 по 10 июля. Гонщики смогут показать свое мастерство на участках в Абзелиловском, Белорецком, Учалинском, Баймакском, Хайбуллинском, Зилаирском и Зианчуринском районах.