В Башкирии сотовых операторов ждут налоговые послабления

В силу вступил закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Башкортостан «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

Основная цель нововведения — стимулировать операторов сотовой связи в расширении зон покрытия, особенно за счет небольших населенных пунктов и социально значимых объектов.

Новый закон предусматривает налоговые послабления для компаний, занимающихся развитием услуг связи в малых населенных пунктах, где численность населения не превышает 1 000 человек, а также на социально значимых объектах инфраструктуры и общественных дорогах регионального и межмуниципального значения.