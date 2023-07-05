В Башкирии сотовых операторов ждут налоговые послабления

В силу вступил закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Башкортостан «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

Фото №1 - В Башкирии сотовых операторов ждут налоговые послабления

Основная цель нововведения — стимулировать операторов сотовой связи в расширении зон покрытия, особенно за счет небольших населенных пунктов и социально значимых объектов. 

Новый закон предусматривает налоговые послабления для компаний, занимающихся развитием услуг связи в малых населенных пунктах, где численность населения не превышает 1 000 человек, а также на социально значимых объектах инфраструктуры и общественных дорогах регионального и межмуниципального значения.

Операторы связи, которые заключили соглашение о реализации соответствующих инфраструктурных проектов с правительством Башкирии, смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом в период с 2023 по 2025 годы. Это позволит им компенсировать часть затрат, связанных с реализацией проектов.

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