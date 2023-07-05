В Башкирии погиб электрик, сорвавшись с высоты

Трагический инцидент произошел в Благовещенске: 43-летний электромонтер погиб в результате падения с высоты восьми метров.

По информации региональной Гострудинспекции, несчастный случай произошел 3 июля на строительной площадке. Во время сборки последнего яруса передвижной вышки (лесов), специалист по ремонту и обслуживанию сорвался с высоты восьми метров.