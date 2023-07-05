В России штраф за недопуск газовщиков в квартиры существенно увеличится

В настоящее время граждан, не позволяющих газовщикам выполнять работы в жилых помещениях, обязывают выплатить штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Предлагается увеличить эту сумму в пять раз, чтобы размер штрафа составлял от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, для должностных лиц предусмотрена максимальная санкция в размере 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.