В Башкирии приемная мать обделила сироту

Прокуратура Башкирии сообщает, что в жительницу города Кумертау обвиняют в мошенничестве с деньгами сироты. В феврале 2017 года она взяла из приюта в свою семью приемного ребенка, который начал получать ежемесячную пенсию по потере кормильца с июля того же года.