В Башкирии приемная мать обделила сироту

Прокуратура Башкирии сообщает, что в жительницу города Кумертау обвиняют в мошенничестве с деньгами сироты. В феврале 2017 года она взяла из приюта в свою семью приемного ребенка, который начал получать ежемесячную пенсию по потере кормильца с июля того же года.
В августе прошлого года приемная мать приобрела квартиру, потратив средства со счета ребенка размере 580 тысяч рублей, и оформила ее на себя, не предоставив сироте долю в праве собственности.
Женщина полностью признала свою вину и вернула деньги. Уголовное дело направлено в суд.