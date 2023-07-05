В Башкирии приемная мать обделила сироту

Прокуратура Башкирии сообщает, что в жительницу города Кумертау обвиняют в мошенничестве с деньгами сироты. В феврале 2017 года она взяла из приюта в свою семью приемного ребенка, который начал получать ежемесячную пенсию по потере кормильца с июля того же года.

Фото №1 - В Башкирии приемная мать обделила сироту

В августе прошлого года приемная мать приобрела квартиру, потратив средства со счета ребенка размере 580 тысяч рублей, и оформила ее на себя, не предоставив сироте долю в праве собственности.

Женщина полностью признала свою вину и вернула деньги. Уголовное дело направлено в суд.

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