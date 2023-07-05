Республиканский лагерь волонтеров принял участие в «Гонке с препятствиями»

Столько действительно отзывчивых людей у нас сейчас в республике. Помощь волонтеров очень сильно ощущается. Это вообще не только я считаю, это вся наша группа, вся наша команда, с которой радовались всему, что нам приходило. А приходило много всего, поэтому спасибо большое людям, волонтерскому движению.

Ильгиз Гимранов, участник СВО