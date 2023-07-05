Республиканский лагерь волонтеров принял участие в «Гонке с препятствиями»

Соревнования
прошли в парке «Патриот». В них приняли участие более 250 человек.
Насыщенная программа культурных, образовательных и
спортивных мероприятий ждала участников первого Республиканского лагеря
волонтеров. Форум был организован по поручению Главы республики. Главной целью
стало поощрение самых активных волонтеров и мотивация на достижение лучших
результатов.
Здесь
представители практически всех районов нашей необъятной республики, потому что
в каждом из них открыты муниципальные волонтерские штабы. Там и «Волонтеры
Победы», и спортивные волонтеры, и, конечно, это волонтеры, которые оказывают
помощь специальной военной операции.Тимур Ишкарин, региональный руководитель Всероссийского молодежного движения «Волонтеры Победы» Республики Башкортостан
Для всех участников форума в рамках всероссийского
проекта «Диалог с героями» была организована встреча с участником специальной военной
операции Ильгизом Гимрановым, который поделился своим опытом и рассказал о
важности работы волонтеров.
Столько действительно отзывчивых людей у нас сейчас в республике. Помощь волонтеров
очень сильно ощущается. Это вообще не только я считаю, это вся наша группа, вся
наша команда, с которой радовались всему, что нам
приходило. А приходило много всего, поэтому спасибо большое людям,
волонтерскому движению. Ильгиз Гимранов, участник СВО
Здесь же прошло уникальное спортивное соревнование «Гонка
с препятсвиями», в котором приняли участие представители добровольческих
общественных объединений, муниципальных волонтерских штабов и
социально-ориентированных некоммерческих организаций.
Трасса
представлена сегодня протяженностью 2 км. Количество препятствий – 14. Но препятствия
подобраны таким образом, что они будут задействованы и ловкость, и сила, и
командный дух. Есть препятствия: вращающиеся колеса, грязевые бочки, прыжок в
бездну, ну и самое знаменательное – это восьмиметровый Эверест.Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка героев» в Республике Башкортостан
Республиканский лагерь волонтеров планируют сделать
ежегодной традицией, чтобы объединять активную молодежь и продвигать
волонтерское движение.