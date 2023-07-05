Республиканский лагерь волонтеров принял участие в «Гонке с препятствиями»

 Соревнования прошли в парке «Патриот». В них приняли участие более 250 человек.

Насыщенная программа культурных, образовательных и спортивных мероприятий ждала участников первого Республиканского лагеря волонтеров. Форум был организован по поручению Главы республики. Главной целью стало поощрение самых активных волонтеров и мотивация на достижение лучших результатов.

Здесь представители практически всех районов нашей необъятной республики, потому что в каждом из них открыты муниципальные волонтерские штабы. Там и «Волонтеры Победы», и спортивные волонтеры, и, конечно, это волонтеры, которые оказывают помощь специальной военной операции.

Тимур Ишкарин, региональный руководитель Всероссийского молодежного движения «Волонтеры Победы» Республики Башкортостан

Для всех участников форума в рамках всероссийского проекта «Диалог с героями» была организована встреча с участником специальной военной операции Ильгизом Гимрановым, который поделился своим опытом и рассказал о важности работы волонтеров.

Столько действительно отзывчивых людей у нас сейчас в республике. Помощь волонтеров очень сильно ощущается. Это вообще не только я считаю, это вся наша группа, вся наша команда, с которой радовались всему, что нам приходило. А приходило много всего, поэтому спасибо большое людям, волонтерскому движению.  

Ильгиз Гимранов, участник СВО

Здесь же прошло уникальное спортивное соревнование «Гонка с препятсвиями», в котором приняли участие представители добровольческих общественных объединений, муниципальных волонтерских штабов и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Трасса представлена сегодня протяженностью 2 км. Количество препятствий – 14. Но препятствия подобраны таким образом, что они будут задействованы и ловкость, и сила, и командный дух. Есть препятствия: вращающиеся колеса, грязевые бочки, прыжок в бездну, ну и самое знаменательное – это восьмиметровый Эверест.

Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка героев» в Республике Башкортостан
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Республиканский лагерь волонтеров планируют сделать ежегодной традицией, чтобы объединять активную молодежь и продвигать волонтерское движение.

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