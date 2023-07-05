В Уфе наградили победителей олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе

В заключительный этап прошли 50 человек – учащиеся девятых, десятых и одиннадцатых классов. Олимпиада состояла из трёх этапов, в которые входили письменные, устные и тестовые задания.
По результатам победители и призеры могут поступить в любой университет на факультет филологии без сдачи единого государственного экзамена. Единственным условием считается ЕГЭ по русскому языку с результатом не менее 70 баллов.
Участие в олимпиаде – это не только возможность поступления в институт, но и сохранение культурного наследия республики. Мероприятие проходило на региональном уровне, поэтому дети приехали в столицу из разных уголков Башкирии.