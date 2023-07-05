В Уфе наградили победителей олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе

 В заключительный этап прошли 50 человек – учащиеся девятых, десятых и одиннадцатых классов. Олимпиада состояла из трёх этапов, в которые входили письменные, устные и тестовые задания.

По результатам победители и призеры могут поступить в любой университет на факультет филологии без сдачи единого государственного экзамена. Единственным условием считается ЕГЭ по русскому языку с результатом не менее 70 баллов.

Мы взаимодействуем плотно и со средними образовательными учреждениями, со школами, с техникумами и, собственно говоря, высшее образование, чтобы сохранять и развивать башкирский язык у нас.

Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий

Участие в олимпиаде – это не только возможность поступления в институт, но и сохранение культурного наследия республики. Мероприятие проходило на региональном уровне, поэтому дети приехали в столицу из разных уголков Башкирии.

Я очень рад сегодня здесь присутствовать, потому что подготовка к олимпиаде, действительно, была очень тяжёлой. Сегодня я очень рад пожинать плоды своих трудов.

Ярхан Хисминов, победитель Олимпиады

Нам предоставляется возможность поступить на бюджет на педагогический факультет и изучать китайский, башкирские языки. Я считаю, что это прекрасно.

Янгузаль Зайнуллина, победитель Олимпиады
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