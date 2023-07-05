В Национальном музее Башкирии открылась выставка, посвященная лошадям

К 160-летию Национального музея Башкирии открылась выставка, которая посвящена одному из самых грациозных животных. Посетители могут увидеть художественные интерпретации образа лошади от реалистического, мифологического, условно-стилизованного до символического.

Экспозиция проводится в рамках реализации I Музейного межрегионального творческого проекта «Ат Иле». На выставке представлены более 70 интересных и необычных работ 50 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Саха, Хакасии, Алтая, Дагестана, Беларуси и, конечно же, Башкортостана.