В Национальном музее Башкирии открылась выставка, посвященная лошадям

К 160-летию Национального музея Башкирии открылась выставка, которая посвящена одному из самых грациозных животных. Посетители могут увидеть художественные интерпретации образа лошади от реалистического, мифологического, условно-стилизованного до символического.

 Экспозиция проводится в рамках реализации I Музейного межрегионального творческого проекта «Ат Иле». На выставке представлены более 70 интересных и необычных работ 50 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Саха, Хакасии, Алтая, Дагестана, Беларуси и, конечно же, Башкортостана.

 Жанры разные – живопись, графика, авторские и декоративно-прикладные техники.

Территория Башкирии всегда осваивалась лошадью. Через «Конь-страну» постарался показать Уральские горы, красоту, такое поэтическое воспевание родного края.

Салават Гилязетдинов, заслуженный художник Республики Башкортостан
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