В Уфе стартовали финальные соревнования IX Летней универсиады вузов Минсельхоза России

Состязания проходят по таким видам спорта как баскетбол, волейбол и легкая атлетика. Некоторые участники универсиады играют в суперлигах в своих регионах. Есть и победители, и призеры первенства страны. Среди них Матвей Тычинкин из Бирска. Торжественная церемония открытия прошла во Дворце молодежи.