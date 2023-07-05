В Уфе стартовали финальные соревнования IX Летней универсиады вузов Минсельхоза России

В Уфе стартовали финальные соревнования IX Летней универсиады вузов Минсельхоза России. В них принимают участие ребята из 29 регионов России, в общей сложности – 600 спортсменов и тренеров.

Состязания проходят по таким видам спорта как баскетбол, волейбол и легкая атлетика. Некоторые участники универсиады играют в суперлигах в своих регионах. Есть и победители, и призеры первенства страны. Среди них Матвей Тычинкин из Бирска. Торжественная церемония открытия прошла во Дворце молодежи.

Башкирский аграрный университет в третий раз принимает  универсиаду среди вузов Минсельхоза. До этого на базе учебного заведения проходили одни зимние и летние соревнования.

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