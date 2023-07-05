В уфимском Затоне построят восемь многоэтажек

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал проект планировки и межевания двух кварталов в Затоне. Этот проект предусматривает изменения на территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома №225 по улице Ахметова, а также планируемой улицей западнее улицы Пожарского. Общая площадь участка, который будет состоять из двух кварталов, составляет 37,6 гектара.

В настоящее время в этих кварталах расположены двух- и трехэтажные жилые дома усадебного типа, гаражи, два 18-этажных жилых дома с детским садом на 75 мест, 10-этажный жилой дом с подземным паркингом, а также 9-11-этажные жилые дома и здание «Волжского государственного университета водного транспорта и общежития». Кроме того, на южном направлении этой территории находится участок ООО «Судоремонтно-судостроительного завода», а на северо-западе – стадион «Водник».

В соответствии с новым проектом, малоэтажная застройка будет снесена, и на этой территории появятся восемь жилых многоэтажных зданий, детский сад на 340 мест, школа для 1 144 учащихся и административное здание школы футбольного мастерства «Батыр-Юниор».