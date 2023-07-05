В Уфе обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей

Заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и их семей в республике прошло под председательством Лиры Игтисамовой, заместителя премьер-министра и министра финансов республики.

На заседании обсуждались вопросы необходимости активизации работы по заключению партнерских соглашений и созданию рабочих групп для сотрудничества администраций муниципалитетов с региональным отделением государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Также были рассмотрены итоги работы филиала фонда за первый месяц его функционирования.

«С 1 июня филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» активно работает на территории республики. Нами была проделана большая работа по его открытию, налаживанию взаимодействия между федеральными, республиканскими органами исполнительной власти, администрациями муниципальных образований РБ и отдельными организациями. По итогам предыдущих заседаний межведомственной комиссии мною были даны поручения, по которым были установлены определенные сроки. Прошу глав муниципалитетов, других ответственных лиц взять на личный контроль их выполнение для эффективного оказания помощи ветеранам и участникам СВО» Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр финансов Республики Башкортостан

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда, сообщила, что за месяц работы филиала и его 40 социальных координаторов были подписаны соглашения, определена якорная медицинская организация совместно с министерством здравоохранения республики, разработан алгоритм оказания медицинской и психолого-психиатрической, паллиативной помощи и реабилитации участникам СВО и их семьям.

Она также отметила, что основные вопросы, поступающие от заявителей, касаются оказания содействия в оформлении статуса ветерана боевых действий, получения мер поддержки, юридической и медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, прохождения военно-врачебной комиссии и получения льгот. Филиал фонда предоставляет разъяснения, консультации и индивидуальное сопровождение для каждого обращающегося.