Спортсмены продолжают готовиться к Летним сурдлимпийским играм «Мы вместе. Спорт»

Масштабные международные соревнования пройдут в Уфе. С 23 июля по 2 августа в течение девяти дней спортсмены из России и дружественных стран будут бороться за медали в 21 дисциплине спорта глухих. Лиана Тимашева и Аржана Таханова одни из представителей нашей республики.

Её можно назвать по-настоящему опытной и проверенной спортсменкой. Лиана Тимашева впервые стала призером Сурдлимпийских игр в Болгарии в 2013-м. Спустя четыре года на играх в Турции она повторила успех. Уже десять лет спортсменка входит в состав национальной команды. На отборочном этапе к Летним играм судлимпийцев в дзюдо представительница республики стала третьей, в самбо она была первой. Именно в этом виде спорта Лиана выступит на соревнованиях в Уфе.

Перед международными стартами башкирские спортсмены приняли участие в чемпионате России по самбо и дзюдо. Это был отборочный этап на Летние сурдлимпийские игры. Представители сборной республики стали победителями турнира по самбо. Они завоевали четыре золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды.

Еще одна представительница Башкортостана - Аржана Таханова. Спортсменка дважды поднималась на пьедестал чемпионата мира. На российском старте она лишь подтвердила свой статус и завоевала сразу две медали – золото в самбо и бронзу в дзюдо.