В Башкирии заметили драку косуль

В Шаранском районе случайные автомобилисты стали свидетелями драки косуль. Очевидцы поделились видеозаписью «поединка» с министерством экологии региона.
Оказалось, у животных сейчас идёт период гона. Самцы ревностно охраняют свои владения. Поэтому драки между ними – обычное дело.
Как правило, самцы стремятся не заходить на чужие участки, однако в начале сезона им приходится отстаивать право на владение территорией. Часто агрессивно ведут себя молодые животные, пришедшие из соседних угодий. Между самцами-соседями, знакомыми между собой, конфликты сравнительно редки и обычно ограничиваются лишь демонстрацией силы.