В Башкирии заметили драку косуль

Как правило, самцы стремятся не заходить на чужие участки, однако в начале сезона им приходится отстаивать право на владение территорией. Часто агрессивно ведут себя молодые животные, пришедшие из соседних угодий. Между самцами-соседями, знакомыми между собой, конфликты сравнительно редки и обычно ограничиваются лишь демонстрацией силы.