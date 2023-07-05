Команда «Беркут-Уфа» продолжает выступление в третьей лиге

На неделе коллектив встречался с магнитогорским Металлургом». В игре на стадионе «Нефтяник» зрители увидели сразу восемь забитых голов.
Уфимцы подходили к этому матчу с хорошим настроением после двух побед подряд и с претензией на попадание в тройку. Уже на четвертой минуте встречи лучший бомбардир команды Мигран Агеян счёт открыл. Гости быстро смогли отыграться – воспитанник уфимского футбола Артур Шайхлисламов мощно зарядил со штрафного, мяч от штанги влетел в ворота Булата Бакирова.
До перерыва команды успели обменяться забитыми мячами. У гостей шикарный проход с левого фланга выдал капитан Анатолий Семёнов. А у «Беркута» очередным красивым голом в этом сезоне отметился Антон Банников – 2:2. Перед перерывом Мигран Агеян получил травму и не смог продолжить игру.
Равной замены Агеяну не нашлось, после перерыва «Беркут-Уфа» уже больше не забивал. А вот опытный «Металлург» потерпел второй тайм и провёл мощную концовку встречи. Магнитогорцы забили в ворота Булата Бакирова сразу четыре мяча и делали это на любой вкус.
Точку в матче поставил вышедший на замену 39-летний полузащитник Сергей Терёхин. 6:2 – «Металлург» уверенно побеждает у «беркутов» и поднимается на пятое место в турнирной таблице. «Беркут-Уфа» с 16 очками после десяти матчей остаётся шестым.