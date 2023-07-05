«Агидель» и «Толпар» провели углубленный медосмотр перед стартом нового сезона

Мы каждый сезон начинаем с чистого листа. Тот сезон забыт, сейчас уже предсезонка к новому сезону. Сейчас нужно доказывать свою состоятельность, показывать результат лучше, проводить работу над ошибками и также идти за кубком.

Мария Баталова, защитник ХК «Агидель»