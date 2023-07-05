«Агидель» и «Толпар» провели углубленный медосмотр перед стартом нового сезона

Женский коллектив будет работать в Уфе, а с 3 по 10 сентября «Агидель» примет участие в международном турнире в Санкт-Петербурге.
Недавно в уфимском клубе объявили о подписании контракта с 26-летним вратарём Надеждой Правило. К конкуренции с лучшим игроком прошлого сезона голкипером «Агидели» Анной Пруговой новичок команды готова.
Хоккеисты уфимского «Толпара» уже начали учебно-тренировочные сборы. В июле команда сыграет товарищеские матчи в Нижнекамске и Челябинске. В августе проведёт игру в Тольятти. А уже перед сезоном примет участие в предсезонном Кубке Салавата Юлаева.