«Агидель» и «Толпар» провели углубленный медосмотр перед стартом нового сезона

 Женский коллектив будет работать в Уфе, а с 3 по 10 сентября «Агидель» примет участие в международном турнире в Санкт-Петербурге.

Недавно в уфимском клубе объявили о подписании контракта с 26-летним вратарём Надеждой Правило. К конкуренции с лучшим игроком прошлого сезона голкипером «Агидели» Анной Пруговой новичок команды готова.

Я думаю, что мы не будем между собой бороться. Мы делаем одно с ней дело, постараемся только помогать и поддерживать.

Надежда Правило, вратарь ХК «Агидель»

Мы каждый сезон начинаем с чистого листа. Тот сезон забыт, сейчас уже предсезонка к новому сезону. Сейчас нужно доказывать свою состоятельность, показывать результат лучше, проводить работу над ошибками и также идти за кубком.

Мария Баталова, защитник ХК «Агидель»

Хоккеисты уфимского «Толпара» уже начали учебно-тренировочные сборы. В июле команда сыграет товарищеские матчи в Нижнекамске и Челябинске. В августе проведёт игру в Тольятти. А уже перед сезоном примет участие в предсезонном Кубке Салавата Юлаева.

Я думаю, все ребята готовились, надо быть готовым к нему, на лёд заниматься, в зал обязательно.

Марсель Шайхутдинов, нападающий ХК «Толпар»
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