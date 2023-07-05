Башкирские конники завоевали несколько медалей на всероссийском турнире

Дети очень старались, переживали, готовились. Потому что они готовились здесь, у себя, на одних лошадках, привыкли к ним, а туда мы приехали. Там мы брали лошадей в аренду, там абсолютно другие лошади, другие характеры. Время на знакомство с лошадьми было не так много, но наши дети справились. Они большие молодцы.

Анастасия Никитина, инструктор Центра иппотерапии г. Уфы