Башкирские конники завоевали несколько медалей на всероссийском турнире

Одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды завоевала сборная республики на всероссийских соревнованиях «Специальная Олимпиада по конному спорту». Участие принимали спортсмены от 14 до 16 лет из 85 регионов страны с разными диагнозами здоровья.

 Воспитанники уфимского центра иппотерапии выступали в четырех дисциплинах: дивизионирование, эстафета, рабочая тропа и выездка. По итогам они завоевали семь медалей. Сейчас спортсмены на летних каникулах, а уже с сентября начнут подготовку к новому сезону. В октябре они выступят на всероссийских соревнованиях «Золотая осень».

Дети очень старались, переживали, готовились. Потому что они готовились здесь, у себя, на одних лошадках, привыкли к ним, а туда мы приехали. Там мы брали лошадей в аренду, там абсолютно другие лошади, другие характеры. Время на знакомство с лошадьми было не так много, но наши дети справились. Они большие молодцы.

Анастасия Никитина, инструктор Центра иппотерапии г. Уфы
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