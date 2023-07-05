Башкирские конники завоевали несколько медалей на всероссийском турнире

Одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды завоевала сборная республики на всероссийских соревнованиях «Специальная Олимпиада по конному спорту». Участие принимали спортсмены от 14 до 16 лет из 85 регионов страны с разными диагнозами здоровья.
Воспитанники уфимского центра иппотерапии выступали в четырех дисциплинах: дивизионирование, эстафета, рабочая тропа и выездка. По итогам они завоевали семь медалей. Сейчас спортсмены на летних каникулах, а уже с сентября начнут подготовку к новому сезону. В октябре они выступят на всероссийских соревнованиях «Золотая осень».