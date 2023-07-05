Уфимские спортсменки завоевали медали всероссийских соревнованиях по плаванию

Уфимские спортсмены с медалями вернулись из Пензы, где проходили Всероссийские соревнования по плаванию Детской лиги «Поволжье». За победу в турнире боролись представители 68 клубов из 23 регионов России, а всего форум собрал около тысячи сильнейших пловцов страны.

Для Валерии Кучинской поездка в Пензу на такие крупные соревнования была первой в карьере. В республике по своему возрасту спортсменка почти не знает равных. Все соревнования она заканчивает на подиуме, чаще всего на первой строчке пьедестала.

Я плавала 200 м комплекс, завоевала одну медаль - третье места. Это мои первые всероссийские соревнования, мне было не по себе, мне было страшно немного. Валерия Кучинская, бронзовый призёр соревнований

Ещё одна спортсменка из Уфы Алина Кильдиярова завоевала бронзу на дистанции 50 метров на спине. В двух других дисциплинах спортсменка осталась без медалей. Алина мечтает стать мастером спорта и постепенно идёт к своей цели.

Плавать мне просто нравится, я три года плаваю, просто плаваю у своей тренерши, потом меня позвали индивидуально заниматься и сформировали эту группу. Алина Кильдиярова, бронзовый призёр соревнований

Лучший результат из всех башкирских спортсменок показала Виктория Ширяева. Девушка уже с семи лет занимается плаванием. На соревнованиях в Поволжье она завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом, Ширяева проплыла это расстояние за 36 секунд.

Я плыла брассом баттерфляем, мне очень понравилась Пенза, там красивый бассейн. Улучшила результаты, красивые соревнования. Виктория Ширяева, серебряный призёр соревнований

Всего в Пензе соревновались с лучшими пловцами России 11 представителей центра спортивного плавания Башкортостана. Эти соревнования закрывали сезон, поэтому теперь пловцы будут готовиться к стартам, которые состоятся уже осенью.

Часть группы выходит во взрослую жизнь 11-го года, 12-й год рождения остаются на этапе «веселого дельфина». Рафис Габдрахманов, директор Центра спортивного плавания Башкортостана