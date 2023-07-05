Уфимские спортсменки завоевали медали всероссийских соревнованиях по плаванию

Уфимские спортсмены с медалями вернулись из Пензы, где проходили Всероссийские соревнования по плаванию Детской лиги «Поволжье». За победу в турнире боролись представители 68 клубов из 23 регионов России, а всего форум собрал около тысячи сильнейших пловцов страны.
Для Валерии Кучинской поездка в Пензу на такие крупные соревнования была первой в карьере. В республике по своему возрасту спортсменка почти не знает равных. Все соревнования она заканчивает на подиуме, чаще всего на первой строчке пьедестала.
Ещё одна спортсменка из Уфы Алина Кильдиярова завоевала бронзу на дистанции 50 метров на спине. В двух других дисциплинах спортсменка осталась без медалей. Алина мечтает стать мастером спорта и постепенно идёт к своей цели.
Лучший результат из всех башкирских спортсменок показала Виктория Ширяева. Девушка уже с семи лет занимается плаванием. На соревнованиях в Поволжье она завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом, Ширяева проплыла это расстояние за 36 секунд.
Всего в Пензе соревновались с лучшими пловцами России 11 представителей центра спортивного плавания Башкортостана. Эти соревнования закрывали сезон, поэтому теперь пловцы будут готовиться к стартам, которые состоятся уже осенью.
Соревнования по плаванию «Юность России» пройдут в сентябре-октябре этого года. Задача у наших пловцов – как можно большим количеством отобраться в состав сборной республики и выступить на более серьёзных соревнованиях.