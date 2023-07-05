В 2023 году будет газифицировано более 65 тысяч домовладений Башкирии

Реализация программы социальной газификации в Башкирии впечатляет своими результатами, определяя республику в качестве лидера по догазификации в стране.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы региона, поделился этой новостью на своей странице в социальных сетях. Он сообщил, что благодаря внедрению нового распределительного газопровода протяженностью 18 километров в Иглинском районе региона в текущем году более 800 домов будут подключены к газу. Общее число домовладений Башкирии с запланированной догазификацией превышает 65 тысяч.

К концу 2022 года уровень газификации в республике достиг 84,7%, тогда как в среднем по России этот показатель составил 72%.