В 2023 году будет газифицировано более 65 тысяч домовладений Башкирии

Реализация программы социальной газификации в Башкирии впечатляет своими результатами, определяя республику в качестве лидера по догазификации в стране.

Фото №1 - В 2023 году будет газифицировано более 65 тысяч домовладений Башкирии

Максим Забелин, руководитель администрации Главы региона, поделился этой новостью на своей странице в социальных сетях. Он сообщил, что благодаря внедрению нового распределительного газопровода протяженностью 18 километров в Иглинском районе региона в текущем году более 800 домов будут подключены к газу. Общее число домовладений Башкирии с запланированной догазификацией превышает 65 тысяч.

К концу 2022 года уровень газификации в республике достиг 84,7%, тогда как в среднем по России этот показатель составил 72%.

На сегодняшний день количество заявок на бесплатное подключение к газовым сетям превышает один миллион. Данная программа обрела бессрочный статус, что позволяет существенному количеству домовладений присоединиться к газификации.

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