Башкирия станет пилотным регионом в реализации масштабного проекта

В Башкирии появится новый оптовый рынок. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров. Договоренность достигнута по итогам подписания соответствующего соглашения между властями республики и Центросоюзом России. Башкирия выбрана пилотным регионом для реализации этого проекта, который объединит производителей, переработчиков, транспортную и комплектовочную логистику, ритейл и кооперативы.

Важную роль в развитии проекта играют потребительские кооперативы. В прошлом году деятельность потребительских кооперативов в республике достигла общего объема в 6,55 млрд рублей, что составляет прирост на 7,1% по сравнению с 2022 годом. Для поддержки этой сферы было вложено 240,7 млн рублей инвестиций.

Глава Башкирии выразил уверенность в дальнейшем развитии кооперации, что особенно актуально для нашего региона, где 40% населения является сельским. Он подчеркнул, что жители крупных городов также проявляют интерес к покупке свежей продукции местных производителей.

Для стимулирования развития кооперации в Башкирии были приняты меры. В частности, в прошлом году налоговая ставка на имущество организаций для потребительских обществ и союзов потребительских обществ в сельской местности была снижена до 0,5%.