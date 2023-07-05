В Уфе несколько десятков домов остались без холодной воды

Сегодня, 5 июля, из-за коммунальной аварии без воды вновь остались жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Уфаводоканал».
У дома №177 по улице Заозерной нашли утечку из земли. Для её устранения специалисты отключили трубопровод диаметром 63 мм.
Коммунальная авария затронула улицы Заозерную, 82, 137, 84, 86, 86б, 139, 86а, 141, 141б, 88, 90, 92, 143, 145, 147, 149, 94, 96 а, 96, 151, 153, 100, 102, 104, 155, 106, 108, 110, 157, 159, 161, 163, 165, 165а, 165б, 110а, 112, 112а, 114а, 114б, 116, 116а, 167, 169, 169б, 171, 173, 175, 177, 177а, 120, 122, 124, 124а, 124б, 179, 181, 183,183а, 183б и Линейную, 86, 88, 88а и 90а.