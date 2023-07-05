В мэрии Уфы рассказали, чем заняться в День семьи, любви и верности

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Мэрия Уфы рассказала, чем заняться в праздник, и какие городские площадки подготовили для уфимцев праздничные мероприятия.

Фото №1 - В мэрии Уфы рассказали, чем заняться в День семьи, любви и верности

6 июля в 12:00 пройдет спортивный фестиваль «Спорт и я – верные друзья» в селе Нагаево на площадке перед ДК;

6 июля в 16:00 состоится «Тематический четверг» в парке «Волна»;

7 июля в 12:00 можно будет посмотреть на фотовыставку «Семьи счастливые моменты» в поселке Новые Черкассы в ДК «Заря»;

7 июля с 15:00 начнется игровая программа и концерт в ПКиО «Демский»;

7 июля в 17:00 состоится праздничная программа «Все начинается с любви» в ПКиО «Первомайский»;

8 июля в 11:00 начнется фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья», а с 15:00 игровая программа в ПКиО «Демский»;

8 июля в 16:00 ожидаются мероприятия в парке им. Якутова;

8 июля в 18:00 пройдет концерт «Семья – очаг любви и верности» в ПКиО «Первомайский».

Основной площадкой праздника станет парк культуры и отдыха «Кашкадан». С 16:00 8 июля здесь начнутся мастер-классы, игровые конкурсы, ярмарка мастеров, детские ярмарки. С 18:00 до 19:30 уфимцы смогут посмотреть спектакль театра «НитьЯ» «Я счастье. Чудотворцы».

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями