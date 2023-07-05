В Уфе улицу Пушкина откроют ближе к осени

Мэрия предупреждает о частичном ограничении движения транспорта на участке улицы Пушкина в Уфе. Сообщается, что ограничения будут действовать до 4 сентября и коснутся участка от улицы Цюрупы до остановки «Дом актера». Транспортное и автомобильное передвижение на половине проезжей части данного участка дороги будет невозможно.