В Минпромторге запретят сотрудникам использовать iPhone для служебных коммуникаций

Всем сотрудникам Министерства промышленности и торговли и связанным с ним организациям будет запрещено использовать мобильные устройства Apple для служебных коммуникаций. Распоряжение о запрете, подписанное первым заместителем министра Василием Осьмаковым, было отправлено сотрудникам Минпромторга 4 июля.
Известно, что такие же запреты будут введены в других крупных ведомствах и регионах в ближайшие сроки.
Представитель Минпромторга напомнил, что в июне Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала данные о «тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведывательным сообществом». Он заявил, что такое сотрудничество указывает на то, что политика конфиденциальности персональных данных пользователей устройств не соответствует реальности.
При этом информации о том, будут ли чиновники иметь возможность использовать планшеты iPad производства Apple в рабочих целях.
Ранее стало известно, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента было рекомендовано заменить телефоны iPhone на смартфоны других марок с альтернативной операционной системой. В июне ФСБ заявила, что несколько тысяч устройств Apple, принадлежащих российским дипломатам, были заражены вредоносным программным обеспечением американских спецслужб.