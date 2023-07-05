В Минпромторге запретят сотрудникам использовать iPhone для служебных коммуникаций

Всем сотрудникам Министерства промышленности и торговли и связанным с ним организациям будет запрещено использовать мобильные устройства Apple для служебных коммуникаций. Распоряжение о запрете, подписанное первым заместителем министра Василием Осьмаковым, было отправлено сотрудникам Минпромторга 4 июля.

Известно, что такие же запреты будут введены в других крупных ведомствах и регионах в ближайшие сроки.

Представитель Минпромторга напомнил, что в июне Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала данные о «тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведывательным сообществом». Он заявил, что такое сотрудничество указывает на то, что политика конфиденциальности персональных данных пользователей устройств не соответствует реальности.

При этом информации о том, будут ли чиновники иметь возможность использовать планшеты iPad производства Apple в рабочих целях.