В России создан новый способ решения споров между сотрудником и работодателем

Руководство Роструда выразило уверенность в том, что новый инструмент значительно повысит эффективность процесса разрешения конфликтов между сотрудниками и работодателями, а также позволит сократить количество обращений в трудовую инспекцию.
Ведомство объявило о том, что на портале «Онлайнинспекция.рф» заработал специальный онлайн-сервис, который предназначен для урегулирования споров между работниками и работодателями. В настоящее время сервис действует в тестовом режиме.
Михаил Иванков, руководитель Роструда, уточняет: теперь работник, который заподозрил нарушение своих трудовых прав со стороны работодателя, может напрямую обратиться к нему с помощью данного сервиса. В том случае если проблема не будет снята в течение десяти рабочих дней, сервис автоматически перенаправит обращение работника в гострудинспекцию региона.
Для использования данного сервиса сотруднику необходимо будет указать ИНН и электронную почту работодателя. После этого он получит уведомление о принятии обращения в работу и по истечении указанного срока в своем личном кабинете на портале «Онлайнинспекция.рф» он увидит ответ. Отметим, работодатели смогут авторизоваться в указанном сервисе с использованием портала учетной записи портала «Госуслуги».