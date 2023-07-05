В России создан новый способ решения споров между сотрудником и работодателем

Руководство Роструда выразило уверенность в том, что новый инструмент значительно повысит эффективность процесса разрешения конфликтов между сотрудниками и работодателями, а также позволит сократить количество обращений в трудовую инспекцию.

Ведомство объявило о том, что на портале «Онлайнинспекция.рф» заработал специальный онлайн-сервис, который предназначен для урегулирования споров между работниками и работодателями. В настоящее время сервис действует в тестовом режиме.

Михаил Иванков, руководитель Роструда, уточняет: теперь работник, который заподозрил нарушение своих трудовых прав со стороны работодателя, может напрямую обратиться к нему с помощью данного сервиса. В том случае если проблема не будет снята в течение десяти рабочих дней, сервис автоматически перенаправит обращение работника в гострудинспекцию региона.